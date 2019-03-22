藍營北市立委初選提名 採民調、黨員投票7:3

2019-03-22 22:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2020選舉台北市區域立委應選8席，國民黨台北市黨部3月18日至20日，辦理北市立委第一梯次辦理初登記作業，4席現任立委皆尋求連任，其中資深立委費鴻泰、賴士葆將對上市議員王鴻薇與徐弘庭的挑戰，市黨部今日召開協調會議，決定採民調7成、黨員投票3成決定提名人選。

國民黨市黨部稍早發布新聞稿指出，台北市委員會召開資格審查會議暨登記同志協調會，第三選區（中山、北松山）僅1位同志、現任立委蔣萬安登記參選，第四選區（內湖、南港）僅1位同志、現任立委李彥秀登記參選，無須辦理初選。

另第七選區（信義、南松山）由現任立委費鴻泰、市議員王鴻薇等2位同志登記參選，第八選區（文山、南中正）亦有現任立委賴士葆、市議員徐弘庭等2位同志登記參選。經審查委員確認參選資格合格，同時確定初選方式，採民意調查佔70%，加黨員投票佔30%。

黨部主委黃呂錦茹表示，感謝審查委員、地方幹部協助，以及登記同志的積極參與，今日會議過程相當順利和平，經候選人協議，第七、八選區訂於4月14日至16日辦理電話民調。

黨部提醒，依據中央頒訂初選作業流程，黨員投票統一於4月20日舉行，黨員投票資格需黨權齊備，除黨籍、戶籍一致外，需於3月31日前繳交黨費，才能於4月20日投票日。

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