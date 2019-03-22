藍營笑綠營「台獨搞得我好亂」 挨轟：國旗別藏起來

2019-03-22 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨今天（22日）在臉書抨擊民進黨的台獨黨綱，直言「你的台獨搞得我好亂啊」，還要民進黨「回頭是岸」，與藍營一同守護國家，底下留言區立刻被廣大網友砲轟「先把國旗拿出來啦」。

國民黨在貼文裡指出，總統參選人賴清德先前數次談及「我主張台灣獨立」，也曾提到「台灣已經獨立，不必再獨立一次」，但總統蔡英文說的卻是「維護中華民國憲政體制」，民進黨決議文中「又說台灣叫中華民國」，「你們搞得我好亂啊」。

國民黨質疑，對於民進黨而言，「中華民國的憲政體制就是台獨？說好的正名制憲、說好的殖民政權呢？」，藍營表示，「原來我們一直誤會了嗎？」貼文末段再度要求民進黨在新版身分證上「凸顯中華民國的國家象徵」。

網友們看完貼文後感到相當不滿，相繼留言說，「中國唾面黨，唾面自乾，佩服！」、「你的92共識也好亂啊」、「所以說你們的國旗呢？收去哪了？」、「編謊圓謊的概念無誤！」、「麻煩快去跟中華人民共和國說中華民國才是正統中國」、「舉個青天白日滿地紅旗都被叫台獨，原來國民黨才是台獨原兇？」

國民黨臉書全文

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