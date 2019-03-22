酸度爆表嘲諷歐陽娜娜 王浩宇：努力那麼多年終於紅了

2019-03-22 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發言人歐陽龍之女歐陽娜娜，昨（21）日發表舔中言論，「我身為中國人我驕傲」；桃園市議員王浩宇對此嘲諷，「努力了那麼多年，歐陽娜娜終於紅了」。

歐陽娜娜昨天在微博、臉書等社群媒體發表舔中言論，她表示作為一個在海外的留學生，從小和外公外婆爺爺奶奶關係好，是聽著四川話長大的，他們說人不管到哪裡都要記住自己的根，「我為我身為中國人驕傲，我永遠記得我的祖籍是江西吉安，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」

歐陽龍被廈門衛視主播檢舉有台獨言論，因他在國民黨中常會上提到「兩岸不統不獨不武」，在得知女兒表態後，將責任怪罪於民進黨政府，認為女兒之所以支持一個中國原則，民進黨要負最大責任。

桃園市議員王浩宇對此事發表看法，他認為，「努力了那麼多年，歐陽娜娜終於紅了」、「然後，口袋發現200元的不是她」，至於歐陽龍認為執政黨要負最大責任，王浩宇也提到「我還是都看不懂他在說什麼」，但國民黨發言人的女兒發表一中言論，國民黨有必要說明是否支持這種說法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/