批民進黨球員兼裁判 吳澧培：賴清德不會接受蔡賴配

2019-03-22 09:14

〔記者李欣芳／台北報導〕曾呼籲蔡英文總統不要競選連任的前總統府資政吳澧培今天上午表示，對於日前20多位民進黨立委站出來支持蔡英文連任，民進黨高層用這種方式表態，這是「操作！」，讓他「非常不齒！」，去年底九合一大選民進黨慘敗後，他曾當面問行政院長賴清德是否會與蔡英文搭檔參選正副總統當小英副手，賴說「不會」，現在他判斷賴也不會接受這項安排。

吳澧培並批評民進黨總統初選五人協調小組是球員兼裁判，暗指總統府秘書長陳菊等小組成員挺小英。

吳澧培表示，今年2月他到台南再度與賴清德見面，感覺對方很認真思考是否要參選總統的問題，當時就認為賴清德有8成機率會參選。如今他對賴選總統有期待，希望賴當選下屆總統，讓台灣成為為爭取民主、自由、獨立的國家。

至於民進黨將協調蔡、賴兩人，吳澧培說，哪有民調第一名（指賴清德）讓第二名的？且他認為賴不會當小英副手，因此這樣的協調無意義，而且要協調的人是球員兼裁判。

賴清德已在本週一登記角逐民進黨總統初選，將與小英同台競逐2020大位，寶島新聲電台今天上午播出吳澧培的專訪。

吳澧培認為，由於賴清德民調高，民進黨高層這種操作方式無效，因為民眾不會聽高層的話，他並質疑民進黨到現在還不知道他們的問題出在哪裡！

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