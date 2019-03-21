蘇揆強調拚經濟第一優先 PO影片結尾藏「彩蛋」惹網笑

2019-03-21 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕行政院會今天（21日）通過「貨物稅條例修正草案」，凡是10年以上大貨車、大客車，每輛新車減徵貨物稅的額度提高至40萬元；另外，購買節能標章家電，也可減徵貨物稅最高達2000元。對此，行政院長蘇貞昌稍早在臉書發文附影片，除了再三強調「拚經濟是政府第一優先的施政」外，還在影片結尾藏「彩蛋」，建議民眾看到片末。

蘇貞昌提到，民生經濟是國本，「政府修法減輕民眾汰換老車的負擔、也用退稅鼓勵民眾購買節能電器。」此外，展延產創條例，讓推動投資、研發、產業升級的企業得到政府租稅鼓勵，「就是要讓民眾安居樂業、讓企業好做生意。」

接著，蘇貞昌也提到，為了讓台灣貨出去，財政部組跨部會小組忙整年不休息，溝通歐盟、推動修法、消除課稅不公平，「現在從（稅務不合作）觀察名單除名，不用擔心被歐盟制裁影響經濟，未來讓台灣持續融入國際租稅公平的環境。」

在影片最後，蘇貞昌也發揮創意埋下「彩蛋」，針對日前一名網友在其他貼文底下表示「不好意思，副院長的鏡頭可以多一點嗎」，蘇貞昌則幽默回應「我盡量」，並在上方以粗體字強調「會做事，聽民意，回應鄉親需求」，讓網友們紛紛留言直呼「很會回應民心欸」、「副院長已是彩蛋等級了」、「希望下次可以有副院長對嘴然後院長配音的畫面」。

蘇貞昌臉書：

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