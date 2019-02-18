蘇揆要讓人民有感 拚經濟最優先

2019-02-18

將推春遊補助方案

〔記者陳鈺馥、謝君臨／台北報導〕蘇貞昌內閣上任後，行政院今日中午將舉行首場行政立法協調會報，由行政院副院長陳其邁主持，與民進黨立委討論立法院本會期優先法案。政院秘書長李孟諺昨受訪表示，蘇揆將拚經濟列第一優先，施政必讓人民有感，接下來將推動春遊補助方案。

蘇內閣今首場行政立法協調會報

民進黨團總召柯建銘受訪強調，蘇揆很清楚自己的角色定位，他上任就是要來解決問題，蘇院長上任後，分四批請民進黨團成員吃飯，幾乎全員到齊，每位委員的意見也都立即回應，很清楚就是要來解決問題，展現行政效率，會造成爭議的也不必再去惹麻煩。

柯建銘：要有憂患意識

柯建銘強調，現有的溝通機制很完整，但執政團隊仍要有憂患意識，在大環境不利的情況下，大家不要互相怪來怪去，要更謹慎、團結，更有誠信來處理事情，目前黨主席已就位，蘇貞昌也是最有經驗的行政院長，他也當過立委，地方如有需要政院配合的，相信不成問題，就是落實去做，面對挑戰。

李孟諺指出，為有效解決問題、掌握民意，陳其邁負責與黨中央、立院黨團協調溝通，他自己專責各部會協調，「第一時間就要處理及接地氣。」

「經濟是所有施政根本！」李孟諺指出，政院為拚經濟已從多個面向進行，蘇揆也將拚經濟列入施政第一優先，農曆年後馬上關注「五加二創新產業」、「亞洲矽谷」及擴大公共建設執行成效，務必落實政策。

關注五加二、亞洲矽谷

李孟諺提及，觀光是拚經濟重要一環，交通部上週已向政院報告暖冬旅遊補助成效良好，平均各縣市住房率大增二至三成，有鑑於往年四至六月為旅遊淡季期間，政府後續將推春遊補助方案，而方案細節將根據暖冬方案的精進檢討而進化，對促進觀光的精神是一致性，實際補助金額定案後才會公布。

李孟諺強調，拚經濟也不單只是觀光，包含引進外資、吸引台商回流、解決產業五缺問題，政院都刻正處理中。

「鼓勵台商回流最近有六案順利通過！」李孟諺提及，鼓勵台商回流方面，目前已增加三、四十億元國內投資，更增加四千個就業機會。經濟部也積極推動，外商在台設研發中心、亞太總部等，包含微軟、谷歌、思科等大廠都有。

李孟諺提及，拚經濟務必務實，如何讓農民有收入穩定，協助台灣農產品外銷，是政府必須要做的。

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