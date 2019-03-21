總統3條件她都有！小英登記初選：一起打贏不顧北京反對的選戰

2019-03-21 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕競選連任的蔡英文總統今天下午1點10分前往民進黨中央黨部登記總統初選，稍早在Line發表文章，指出登記是因綠營需要她，「我要再一次挑起下一階段的責任」，呼籲眾人一起突破同溫層、打贏這場「不顧北京反對」的選戰。

蔡英文的文中開宗明義表示，「各位朋友，這篇不是代擬的假訊息，是我寫的」，她跟大家報告，稍後她要去民進黨登記總統初選，並指一定會有人說她「#不顧北京反對」，但她登記是因「民進黨需要蔡英文，我要再一次挑起下一階段的責任」。

蔡英文指出，台灣目前所處情勢很困難，「外部有威脅、內部有挑戰」，並指總統要有以下3條件。首先是外部有來自中國威脅，更應強化與國際的連結，讓國際理念相同的國家，跟我們共同捍衛民主價值、區域穩定和平，「這需要熟悉國際事務，懂的跟其他國家折衝協調的人」。

蔡英文提到，其次，台灣內部挑戰多，過去執政者選擇拖延，我們選擇改革，希望這些工作可持續下去別中斷，讓台灣能真正脫胎換骨，並稱當領導人要承受很多壓力、攻擊，要能不計毀譽，才能帶領社會繼續前進。

蔡英文提及，第三，總統不是只是明星球員，必須是一好隊長，要擔起所有責任、把柴米油鹽的單子扛在身上，團結全黨力量，及理念相同的社會力量。

蔡英文直言，「這三件事的答案，就是蔡英文」，所以她去登記接受挑戰；而她的競選，就是「把每一天總統的工作做好」；同時也在文末說道，她去拼外交了，拜託幫忙轉發給朋友，「我們一起衝破同溫層，一起打贏這場 #不顧北京反對的選戰！」

蔡英文前往民進黨中央黨部登記初選，本報直播：

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