蔡賴要罵誰？ 「扶龍王」王世堅：萬惡柯P啦！

2019-03-20 16:41

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王世堅被網友酸有「扶龍命格」，被他罵的政治人物都有機會上大位。他今天下午受訪時，評論前行政院長賴清德挑戰蔡英文，他主張兩人整合2020蔡賴配，但被媒體問及「蔡、賴要你選擇一個罵，你會想罵誰？」王世堅並未開罵，卻脫口而出，「我覺得吼！萬惡的柯P啦！」又忍不住罵了台北市長柯文哲。

王世堅日前勸賴清德退出新潮流，還說要分9集講，但今天基於團結不再講。他認為，賴清德參選還有轉圜空間，最強組合應是蔡賴配，賴清德也可仰望2024，黨內傷口如果不嚴重，敷點藥、即刻團結，沒必要揭開傷口。王還說，賴清德是好人、有理想、一絲不苟的人，且擇善固執，往往為了糾正事情，不惜挺身而出，其牛脾氣是最大優點也是最大缺點。

被問到「不罵賴清德，是擔心扶龍命格發作？」王世堅語塞說，命格也是隨著時間、年齡會更動的啦！郝龍斌過去就被他罵到幾乎垮掉啊！馬英九確實被他一路罵道當總統，後來他不罵，馬就退步。

王世堅說，「有的會冒險的」，他就不敢罵，畢竟總是會有那些效果，像現在他不罵高雄市長韓國瑜，韓選後聲量又暴漲、人氣第一，不能怪他、跟他無關；但他也說，很久沒罵韓國瑜，韓確實有退步。不過，王世堅不忘提醒，大家可以放心啦！「韓國瑜馬上會上來，畢竟他不一樣，他是神嘛！神總是多少也要休息一下、瞇一下，但馬上會回神啦！」

媒體追問王世堅，「蔡總統、賴院長要你選擇一個罵，你會想罵誰？」王世堅回說，如果還沒辦法整合好，那傷口就打開，罵個徹底吧！媒體追問要先罵誰？王世堅回說，「這幾乎沒有先後，我覺得吼！萬惡的柯P啦！一切都是柯P而起，真的」，他接著與塞說，「我大概真的……吼……那個……這9集還是會從序曲開始，序曲就是柯P。」

不過，訪問尾聲王世堅語出驚人地說，新潮流也有好人，只是他狐疑是，十幾年黨通過解散派系，當時各派系領導人、大老，像站懸崖上說123跳，結果大家都跳下去，只有新潮流沒跳還在懸崖上，對著跳下去的揮揮手說「ㄟ死了嗎？」

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