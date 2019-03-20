前台經院長林建甫批蔡政府 未積極洽日加入CPTPP

2019-03-20 15:42

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日邀請前台經院院長林建甫專題講演「RCEP成形的影響與因應建議」，林建甫在報告中指出，台灣如果未加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），台灣多年與亞洲各國建立的生產供應鏈可能面臨斷鏈危機，他並批評蔡政府並未積極與日本洽商加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

林建甫建議，為避免台灣對外經貿關係進一步邊緣化，當務之急是改變「親美反中」、「拉日制中」的脫離現實的政策，從改善兩岸關係下手，才能取得加入這些區域性經濟整合組織的入場券。

他指出，CPTPP雖然主導權在日本，包括蔡英文總統在內等政府官員，卻未實際行動請日方襄助，只會一昧向日本政府大聲喊話，不切實際的展開安保、資安對話，而完全未就CPTPP問題遊說。

林建甫表示，RCEP經濟規模達25兆美元，人口占全球人口45%，占全球貿易總額30%，形成後對台灣在亞太區域經貿關係受嚴重衝擊，因此爭取加入非常重要，才能延續強化我國在亞洲生產供應鏈的角色及布局，但現在已大致完成第一輪談判，我要加入必須等談判完成生效後，並經既有成員共識決同意後才可加入第二輪談判，但這些國家均非我邦交國，也無簽署雙邊FTA。

此外，國民黨中常會今日還安排該黨智庫經濟組召集人林祖嘉專題講演「自由經濟示範區的重要性與可能影響」。

林祖嘉提醒中常會，國民黨應努力推動自由經濟示範區，向國人宣示國民黨拼經濟的決心，新的條例草案名稱已改為「自由貿易經濟特區特別條例」，建議以後應改稱「經濟特區」。

林祖嘉指出，自由經濟示範區是台灣推動自由化及市場開放的重要政策，先從示範區做起開放，然後逐步開放到全島，最終目標是由點而面，逐步推動邁向自由經濟島，如果國內不能開放，未來如何參與CPTPP、RCEP等全球自由經濟組織，如何與美、日、歐盟等國家洽簽FTA？

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