高雄街頭掛綠20年政績 看板主人嗆韓國瑜「口號治市」

2019-03-20 14:21

〔記者方志賢／高雄報導〕有網友貼出高雄街頭懸掛「綠過去20年的貢獻，對比藍過去50年一事無成」的看板，引發網友熱議，自製看版的家具店老闆莊訓貴今出面表示，韓國瑜上任將百日，正好印證他刊登的看板內容，他批韓國瑜整天喊「拚農業、拚觀光」，卻只會「口號治市」。

臉書粉專「只是堵藍」日前PO出高雄市街頭的看板，表示有市民自費在三民區合江街、萬全街交叉口，掛出「我對高雄的感受」看板，內容指民進黨執政20年讓高雄變成宜居城市，國民黨過去執政50年，靠「一偷、二騙、三膨風」讓高雄又老又窮，變成文化沙漠、臭名遠播。

自製看板的莊訓貴今表示，看板是選前懸掛的，韓國瑜接任市長將百日，正好可印證看板的內容，國民黨過去在高雄執政50年空洞無建設，真的是「又老又窮」，韓國瑜上任3個月，相關的基礎建設未有任何活化、改善，也沒提出市政願景，整天喊「拚農業、拚觀光」，卻只有「口號治市」。

莊訓貴說，韓國瑜拚農業，簽署備忘錄後也不知道有沒有履行，農業當然很重要，但不是經濟的唯一發展，高市最重要產業是石化業及高雄港營運量，韓國瑜不要整天「口號治市」，基礎建設若沒做，市政「不進則退」。

時代力量市議員林于凱也說，市政建設分長期與短期目標，韓國瑜團隊上任後主打短期農產品及中國觀光客行銷，但行銷最重要在產品的內容，不管是農特產品或觀光行銷，終究要回歸優良農產品及觀光特色景點，品質的內涵重於行銷，行銷的重點在品質。

林于凱強調，近幾年高雄市政面貌已有很大改變，目前最重要建設是鐵路地下化、輕軌及捷運黃線，觀光要長期發展，大眾運輸的建構非常重要，他期盼韓國瑜能為高雄人鋪設出長遠的市政道路。

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