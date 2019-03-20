外媒報導我南太友邦鬆動 外交部回應：情勢平穩

2019-03-20 13:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文明將出訪，外媒報導引述美國智庫消息指出，此次訪問的3國友邦都算關係可靠，但索羅門群島大選後可能轉向中國。外交部今天表示，我國與太平洋友邦整體雙邊情勢平穩，但近來區域局勢持續變動，加上友邦將陸續舉行大選，外交部將以最謹慎態度面對。

《德國之聲》昨引述美國智庫蘭德印太平洋分析師葛萊斯曼（Derek Grossman）報導，台灣南太6友邦上月參加在帛琉舉辦的「密克羅尼西亞總統峰會」，會後簽署公報中提到有意增進與中國的關系，加上索羅門群島下月將大選，執政黨曾表示勝選後將重新檢視與台灣關係，推測可能轉向中國。

外交部發言人李憲章今天澄清說明，上月密克羅尼西亞5國元首或及其代表出席19屆「密克羅尼西亞總統峰會」，會後5國簽署公報，是以善意角度呼籲太平洋島國論壇秘書處對於我與中國的參與「應採取一致且公平的待遇」，以平衡該秘書處傾中之嫌。公報通篇未提及「對中國展現更多善意」，更無所謂6友邦都簽署該公報之情形。

至於友邦可能轉向等推測，李憲章表示，我國與太平洋友邦整體雙邊情勢平穩，但近來區域局勢持續變動，加上友邦將陸續舉行大選，外交部將以最謹慎態度面對。繼續秉持互利互惠、踏實外交精神，發揮所長，深耕鞏固我國和友邦國家的雙邊情誼。

事實上，在蔡總統訪問前夕，美國駐巴布亞紐幾內亞大使館官方臉書18日，主動公布白宮國安會資深主任博明與外交部次長徐斯儉於本月初同步現身友邦索羅門群島的照片，照片中還包括我駐索國大使羅添宏，台美共同鞏固邦交意味濃。

美國在上述提及的密克羅尼希亞峰會中也扮演角色，特別對活動發表公開談話。美國國務卿龐皮歐以相當篇幅肯定台灣在民主上貢獻，是可靠的國際夥伴，還特別引述美國副總統彭斯的談話，指美國將會永遠相信台灣擁抱民主的堅持，更對太平洋島國代表們表示「我們尊重並支持你們對台灣的支持」，稱許台灣邦交國與台灣的外交關係。

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