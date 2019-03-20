新版身分證是否放國旗 徐國勇：明年4月前定案

2019-03-20 11:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕新版數位身分證是否印製國旗引發討論，內政部長徐國勇繼昨日親上火線說明，今赴立法院內政委員會備詢時也重申，目前一切都還沒定案，會抱持開放態度讓大家充分討論，為了趕上明年10月起換發的時程，確切版本最晚應會在明年4月前定案。

立法院內政委員會今排審「國家公園法」部分條文修正草案，會前徐國勇又被媒體問及新版身分證議題，他仍強調不希望外界將此當成政治議題，因為最重要的是身分證的方便性，過去不管有國旗、沒國旗，大家使用身分證也都沒有問題。

親民黨立委陳怡潔隨後質詢時，也問到新版身分證是否已確定去國旗、去性別及去配偶欄，對此徐國勇重申還沒定案，也坦言國發會主委陳美伶爆出此事，讓他很意外，其實最終版本還沒出來，陳美伶跟他當然都沒看過。

對於徐國勇昨指兩蔣時代身分證也沒國旗，陳怡潔今質疑，民進黨政府一直在喊去蔣，如今又拿兩蔣時代的時空背景來說，實在「很逗也很了不起」。徐國勇則回應，兩蔣都當過總統，這些歷史不會被去掉。

針對陳怡潔詢問是否考慮改放國徽，徐國勇表示抱持開放態度，但他也坦言，過去版本就曾放過國徽，不過有人認為會「身分證變黨證」，或許可改放玉山、台灣黑熊等，畢竟講到富士山大家就會想到日本，講到無尾熊大家就會想到澳洲，相關意見他都會當做參考。

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