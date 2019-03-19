新身分證可能沒國旗 國民黨諷：台獨終於不演了？

2019-03-19 17:40

〔記者施曉光／台北報導〕針對未來數位身分識別證上是否要有國旗，內政部尚未定案，國民黨今日透過臉書粉絲專頁發出新一波文宣，諷刺蔡政府可能取消身分證上的國旗圖案是「台獨終於不演了？」

國民黨質疑，對於明年將換發的新式身分證上可能不會有國旗，內政部長徐國勇說對「放不放國旗持開放態度」，過去綠營人士常找藉口拒絕中華民國國旗，卻又常喊要為國旗爭取尊嚴，實在讓人看不懂，到現在民進黨政府終於打算把身分證上的國旗拿掉，「台獨終於不演了？」

國民黨指出，新式身分證設計在去年也曾引起爭議，民進黨政府當時說「會有國家識別的元素」，難道國旗不是國家識別元素？身分證上過去沒有國旗，現在有，是加強表彰國家的象徵，以現在的技術與設計，放國旗根本不困難，因此所謂「持開放態度」擺明就是想要廢除身分證上的國旗，「難道是為了附和一些不喜歡看到中華民國國旗的人？」

國民黨還說，民進黨立委曾經提案假新聞要關三天，當初內政部說「新身分證去國號、國旗」是假新聞，現在卻完全證明說謊政府的話根本不能信。

此外，國民黨義務副主委洪孟楷也在臉書批評徐國勇一昧孤行，以為拿掉國旗就算台灣獨立建國完成，「阿Q勝利法」簡直可笑，他強調，我國目前共換到六款身分證，其中前四款因為年代較遠，所以印刷單調，以往僅在身分證上放國徽，從第五代身分證開始放上國旗，所以除非現在政府認為國旗是不合時宜的圖像，否則移除國旗根本荒謬，任何人都不可能接受。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/