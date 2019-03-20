台灣政壇漠視中國威脅！ 美媒：恐將走向自取滅亡

2019-03-20 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕國防部日前向美國提出採購新型F-16V的要求，卻遭到部分政客和媒體漠視，認為這種自我防衛力量，只會帶來戰爭。對此，新聞評論人士、前美國《防務新聞》週刊駐亞洲記者站主任顏文德（Wendell Minnick）警告，台灣政壇菁英這種麻木不仁的心態，台灣恐讓走向自取滅亡。

顏文德19日在《國家利益》（The National Interest）發表《如何拯救台灣免於自取滅亡》中表示，他在台灣生活了20年，曾經造訪台灣無數個軍事基地，政府高層在過去20年內迫使軍方降低戰備能力，民眾也對國家安全不夠重視、缺乏信心，讓台灣國軍人力不足，士氣也備受打擊。人民的麻木和政治菁英不願向公眾傳達迫在眉睫的中國威脅，這些問題必須加以解決。

文章指出，台灣軍方希望向美軍採購大量軍購，但與此同時，由於資金限制和民眾無感，台灣軍方又被迫減少徵兵和培訓，目前台灣軍事人員估計為21.5萬人，許多評論家認為這是擊退中國第一波入侵所需的最低下限，馬英九政府在2011年至2014年實施「精粹案」，後續推出「勇固案」，預計將進一步裁軍至17.5萬人，所幸這項計畫目前已停止實施。

儘管「勇固案」暫時被擱置，官方目前的軍力是21.5萬人，但實際上應為18.8萬人，再扣除文職僱員、非戰鬥人員、休假和學員，實際戰士的數量是152,280，僅為抵禦中國第一波入侵所需人數的81%。

顏文德認為，問題不僅出在徵兵制度， 還有愛國主義的衰落。1994年之前出生的人被要求服役1年，1994年以後出生的僅需服役4個月。自2016年以來，軍方一直依靠接受4個月軍事訓練的人員來填補至少10%的前線力量。另外，台灣外交部剛宣布向尼加拉瓜捐贈1億美元，但與此同時，台灣繼續削減用於步兵訓練的子彈的數量，值得注意的是，1億美元可以購買海量的子彈。

顏文德表示，華府必須說服台灣理想主義的政治菁英停止幻想，不要以為美軍會像「泰山」一樣把他們從老虎口中救出來，尤其是在當前美國政治文化不穩定的情況下。台灣政治菁英們沉醉在「中世紀」時代，他們不再聽從自己軍方的警告，也不聽美軍的建議，也許要等到白宮採取行動才能敲醒台灣政壇菁英。

顏文德建議，美國必須開始與台灣的兩個政黨就務實的問題進行面對面談話，而不是簡單地停留在外交層面。

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