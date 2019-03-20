務實台獨賴清德爭大位？ 柯P：應先處理經濟國防

2019-03-20 10:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕外交部長吳釗燮與美國在台協會（AIT）處長酈英傑今一同在外交部召開「台美共同成立印太民主治理諮商機制」記者會，這也是AIT設立40年以來，第一次在外交部召開記者會，由於目前正值民進黨黨內初選時，外界解讀，美方此舉似有力挺蔡英文總統連任的感覺。

對此，目前正在華府訪問的柯文哲受訪僅說他不在台灣，他不曉得，但他認為這也還好，台灣對美國來說還是很重要，美國對台灣來講也是最重要的盟邦。

由於柯文哲日前被紐約市議長張晟（Corey Johnson）放鳥，又沒見到紐約市長白思豪，有議員質疑是外交部協助力道不夠，柯對此則是說，不會，白思豪當天有事情，聽說是去處理槍擊案。

媒體問柯，怎麼看前行政院長賴清德日前登記民進黨內總統初選，將與蔡英文總統直球對決，但同屬新潮流系的總統府秘書長陳菊卻力挺蔡英文連任，以及賴清德日前拜會前總統李登輝。。

對此，柯皆以「你應該問陳菊」「你應該問李登輝」，怎麼來問他，至於陳菊一事若要問他，「我就說沒有評論」。

由於賴清德過去曾自稱務實台獨工作者，媒體問柯，這是否影響他未來競逐大位？柯重申，最重要的是台灣還是要處理自己的問題，他的態度還是一樣，那就是經濟跟國防還是台灣最重要的項目。

柯強調，你經濟沒有發展，你也沒有錢處理國防問題，國防也是要花錢，經濟不好，人民生活沒有達到，當然也沒有更多的錢支持國防，「所以有時候講到最後，還是轉過頭去，處理我們自己的國防、經濟問題吧。」

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