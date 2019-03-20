中國加速統戰進程 僑委會：僑務結合國安因應

2019-03-20 09:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國提出「習五條」對台政策後，僑委會委員長吳新興今天表示，根據僑委會蒐集僑情，絕大多數僑胞無法接受北京的一中或一國兩制，堅決支持中華民國獨立現況與台灣自由民主生活方式。而面對北京當局加速統一台灣進程的情勢，僑委會已規劃「僑務結合國安」，提升僑務工作在海外反制中國統戰的戰略地位。

吳新興今天列席立法院外交國防委員會，進行業務報告並備詢。

吳新興在報告海外情勢時提到，中國發表「一國兩制台灣方案」等最新對台政策，統戰恫嚇意味濃厚，近期也透過海外各地統促會等親「中」僑團，辦理座談會、研討會和投書媒體等作為，呼應和平統一言論。

但吳新興指出，根據僑委會彙集海外僑界反映意見，「絕大多數僑胞均無法接受北京當局定義的一個中國」或「一國兩制」等論調，而且對中國屢以武力威脅台灣甚為反感，也堅決支持蔡總統提出的「四個必須」及「三道防護網」等主張，維護中華民國主權獨立現況與台灣自由民主的生活方式。

吳新興說，中國以連結族裔、文化、經濟、或政治等方式，試圖動搖台灣民眾及海外華人的民族情感，藉以拉攏、分化。中國為進行統戰，也已形成以僑團組織體系、華文教育體系、文化傳播體系及華商僑資體系為架構，「鋪天蓋地」全方面推展統戰工作。

因應中國統戰、加速統一台灣進程的情勢，吳新興說，僑委會除了撰擬「政府針對習近平《告台灣同胞書》40週年談話立場說明」，給駐外人員參考運用，另也邀請國內兩岸專家，赴海外進行巡迴演講，宣揚我國擁護民主、自由、人權等普世價值與維護台海永續和平的決心，以正視聽，並平衡報導。

同時，吳新興說，僑委會也已規劃「僑務與國家安全互相結合」，提升僑務工作在海外反制中國統戰的戰略地位。吳新興說，在此目標架構上，僑委會遵循蔡總統在國安會議中訂定的指導綱領，加強僑胞與政府間的夥伴關係。僑委會一方面將繼續向僑界傳達政府兩岸立場和台灣人民維護國家主權與民主制度的堅持；另方面也將持續蒐集、研析中國統戰情資，因地制宜防範，並適時突圍反制。

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