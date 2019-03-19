中資取得公共無線網路標案 政院：暫無疑慮擬定規範中

2019-03-19 21:54

〔記者李欣芳／台北報導〕有立委質疑，捷運、台鐵及高鐵無線網路服務得標公司台灣迅聯通信公司與中國京信通信是同一家公司，等於被中資入侵，行政院今晚（19日）表示，台灣迅聯通信公司是新加坡在台分公司，非屬陸資，而初步清查本案無線網路並未使用陸資設備，行政院對於潛在危害國家資通安全的產品，正擬訂相關規範。

行政院資通安全處表示，台鐵及捷運所設置供民眾使用的Wi-Fi無線上網服務，依相關規定應與機關內處理公務的網路環境獨立隔離，且應依「資通安全管理法」辦理各項資安防護應辦事項，敏感資料外洩風險已降低。

政院資安處指出，台灣迅聯通信公司是經濟部投審會於2011年2月正式核准外資新加坡在台設立的分公司，非屬陸資，資安處將速請經濟部釐清，另經初步清查本案無線網路亦無使用陸資設備。

資安處表示，為維護國家整體資通安全，對於潛在危害國家資通安全的產品，行政院正擬訂相關規範，將秉持不干涉民間企業與個人使用的原則，降低對產業衝擊並兼顧國安（含資安）或機敏資訊保護要求，也提醒民眾於使用公眾Wi-Fi無線上網服務時，仍應注意避免傳送個人敏感資料，以維個人隱私安全。

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