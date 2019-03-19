柯文哲紐約出訪影片 網友評價兩極化

2019-03-19 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲今日在臉書、Youtube發表了一段「紐約出訪筆記」的影片，是他近日出訪紐約的影像紀錄，片中他談及美國的BOT案有一些值得台灣學習的地方，但也強調台灣不必妄自菲薄，並指台北市的捷運系統在全世界算是TOP。

近日柯文哲到美國紐約參訪，今晚他在臉書發布一段影片，名為「柯文哲的出訪筆記＠紐約」，影片上線不到一小時就累積1.7萬觀看人次。在片中柯文哲談到，他把此次訂為學習之旅，多聽少說，並指大家會覺得美國是比我們先進的國家，可是他到當地才發現，台灣還是有很多東西贏過美國，比如公共運輸的部分，台灣對於年長者比較友善，捷運的出入口幾乎都有電梯，這點就讓紐約的議員們非常羨慕。

柯文哲本行除了參訪911國家紀念博物館，對罹難的7名台灣人表示哀悼，也走訪南街海港（South Street Seaport），並指該區域在風災過後，成為政府與民間共同開發地區，他認為美國是一個比較互信的社會，人民相信政府和財團不會掛勾，財團賺取該得到的利益後，願意回饋社會，整個設計較為彈性，台灣卻很難達到同樣的信任感。

對於BOT案，柯也提及，他在上任後對BOT案做了幾點改革，包含超額利潤，超過額度的利潤後以55或46分帳，以及地價稅上漲一年不可以超過6%，讓風險由政府和財團各自承擔。他認為政府如何建立制度、重建人民信心，創造一個政府、企業、人民之間「三贏」的局面非常重要。

影片底下網友回應兩極，有些人留言「政治就是落實在日常生活，市長加油」、「夭壽讚！」、「社會應該要建立在互信的基礎上 ，在台灣實在充斥著太多的不信任感」，但也有網友質疑「柯屁是謊言專家」、「你考察紐約只是沾醬油，看的都是皮毛，你如果不是政治上的鄉愿，一定是政治上的牛郎！」、「紐約的地鐵系統超過100年，有啥比頭？根本就是找錯觀摩學習的切入點！」等。

影片連結:

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