賴清德登門拜會 李登輝：期勉勇敢說出國家未來發展方向

2019-03-19 17:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今下午前往翠山莊拜訪前總統李登輝。拜會結束後，李登輝透過聲明稿表示，期勉賴清德好好利用這個機會，完整、詳細地告訴台灣人民民進黨的存在價值，勇敢地說出國家未來的發展方向及如何增進人民的福祉。李登輝最後並祝福賴清德「順利成功」。

李登輝表示，非常感謝賴清德的關心與探視，在休息的這兩個月中做出了參選的決定，相信是經過審慎思考與智慧的抉擇，民進黨內各項機制民主的程度讓人羨慕與欽佩，距2020大選時間，說長不長，說短不短，既然已完成登記，期勉賴清德好好利用這個機會，完整地、詳細地告訴台灣人民「民進黨的存在價值，勇敢地說出國家未來的發展方向及如何增進人民的福祉」。

最後，李登輝再次感謝大家對他的關心與祝福。最後「祝福賴院長，順利成功」。

李辦主任王燕軍轉述，李前總統非常感謝賴清德在行政院長卸任前來看過他，過年也打電話來問候。賴清德輔選後說要北上來探視，李前總統也答應，但那時不知道賴清德會領表登記參選，直到昨天（十八日）下午才知道。

至於李前總統是否支持賴清德？王燕軍說：「所有各行各業想為台灣奉獻、工作的人，李總統都支持。」

賴清德會後受訪表示，之前李前總統曾住院，他曾到醫院探視，約好要來探望李登輝的健康，今天看來精神非常好、氣色也非常好，恢復得不錯，李登輝是台灣的總統，不管過去擔任總統或副總統都深深得到台灣人民愛戴，政績也很好，今天請益治國之道，受益良多。

賴清德說，李登輝也知道他參與民進黨內總統初選，鼓勵他不管擔任什麼位置都要愛護人民，這是政府存在的目的，也提醒他要有信仰，特別是擔任總統一定會遭遇各種困難，信仰對政治人物，特別是擔任總統，是非常重要的。

被問到向李登輝請益，是否代表爭取獨派支持？賴清德說，李登輝九十幾歲高齡本身就是國寶，更何況李登輝擔任過台灣的總統，也深受台灣人民的愛戴，今天他要競選總統，請益前總統，希望李總統給他一些指教，目的在此，並不在其他。

對於蔡總統派出子弟兵領表，賴清德表示，這是人情之常，大家既然擔心初選會會影響後續團結，「我們決定打典範型的初選，是給台灣社會感動」，這就是他所說超越個人、超越黨派，完完全全為了台灣的一場初選，因此，黨公職大家不必表態、不必選邊站，派系休兵、組織不要動員，好好利用初選平台好好表達理念，政策，同時也說明未來改善之道，讓人民知道民進黨存在的價值，這些對民進黨後續的總統大選，不管誰出線都有很大的幫助，「我們應該要勇敢面對這個事情」。

被問到媒體詢問黨內呼聲「蔡賴配」才是最大加分，賴清德說，黨內的聲音他都尊重，也知道這種說法有它的意義存在，他昨天參選登記時也清楚表明為何要出來登記，民進黨在情況非常艱鉅時，台灣情勢危急時，他能爭取國人支持，讓他有機會接棒，扛起台灣未來發展的責任，目的在此。沒有否定過去，只希望有更好的未來。

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