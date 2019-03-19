PK「務實的台獨工作者」 周錫瑋自稱中華民國捍衛者

2019-03-19 15:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕前行政院長賴清德登記參加民進黨總統初選，宣布角逐國民黨總統初選的前台北縣長周錫瑋今天表示，2020的總統大選就是「要獨」與「不獨」的選舉，也是「有錢賺」和「沒錢賺」的選舉。相較賴清德是「務實的台獨工作者」，周錫瑋自稱「忠實的中華民國捍衛者」，宣示當選後將再創「能賺錢、敢花錢」的時代。

周錫瑋今天召開記者會表示，賴清德主張特赦前總統陳水扁，代表民進黨正在向台獨集結，2020的選舉，民進黨就是要用台獨來打選戰，但是台獨是台灣經濟的毒藥，造成兩岸關係緊張，外資不敢進來，台獨就是關上兩岸經貿大門，台灣每年從中國賺近2兆4000億台幣的順差，將會立刻消失。

周錫瑋指出，賴清德是務實的台獨工作者，他是忠實的中華民國捍衛者，賴清德主張台獨，會毒死台灣經濟，所以賴是「獨孤求窮」，他主張和平共榮、繁榮經濟，所以他是「不獨求富」，因此2020將是「有錢」對「沒錢」的戰爭，也是戰爭與和平的對立。

另外，周錫瑋表示，當選後要恢復「司法正義」，絕不會特赦陳水扁及任何貪污犯，陳水扁只要再違反保外就醫規定，「我就要把他關回去。」

針對國民黨主席吳敦義拋出徵召高雄市長韓國瑜領表登記的想法，周錫瑋說，國民黨和民進黨都是要推出最強棒，吳敦義的說法是國民黨團結勝選的第一步，第二步應該組成非常強的團隊，在選舉時打贏民進黨，勝選後執政有效率、能夠帶給台灣富有的團隊。

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