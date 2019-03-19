看蔡、賴總統初選 台南市長、立委這樣說...

2019-03-19 15:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長賴清德昨天領表參加黨內總統初選，挑戰總統蔡英文連任之路。台南市長黃偉哲今（19）天說，尊重賴院長登記參選，也對小英登記予以祝福，有人說「手心手背都是肉」，他認為是「前胸後背都是肉」，反正樂觀其成。賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲今天在廣播節目說，以他對賴清德的了解，應不會接受協調，會走完整個初選流程。

賴清德18日登記民進黨總統初選，投下政壇震撼彈。民進黨各派系政治人物今天也都紛紛表態。

黃偉哲今天北上出席民進黨立委葉宜津的「東山咖啡推廣記者會」，會後被問到初選問題時表示，有人提出「民調說」、「獨派說」，但與其講這個，不如稱「民意說」，就看誰民意基礎高，選民最後會給民進黨一個答案。

在派系屬性上偏向親潮流系的總統府秘書長陳菊及立法院副院長蔡其昌都表態支持蔡英文，對此，黃偉哲則表示，他情感上以及實際上支持蔡英文和賴清德，他自己出身台南，又與賴同期擔任國大代表，亦是立法院同事；而蔡總統擔任民進黨不分去區立委時，也同事過，沒有理由拒絕一方，或針對支持另外一方。

而民進黨台南立委葉宜津表示「台南市民難免比較多支持賴院長」。

賴清德子弟兵、台南選出的民進黨立委林俊憲則在廣播節目上表示，以他對賴清德的了解，賴清德一定是想好才決定，會走完整個初選，不過「我們可以說我們支持誰，但這不是否定另一個人」。

隸屬黨內海派的台南綠委王定宇則是出席了同一時間在立法院議場門口舉行的記者會，支持蔡英文連任。

隸屬黨內正國會的民進黨立委陳亭妃出席了「東山咖啡推廣記者會」，陳亭妃不願意表態，僅低調說「希望蔡賴兩人能夠協調。」

此外，新系民進黨立委段宜康表示，賴清德昨天早上有打電話給他，但在此之前，他都認為賴清德不會參選，也不知道賴清德昨天會登記參選，所以接到電話當然很驚訝，希望大家都要以黨為重，以及把對台灣的責任放在第一位。他的態度很清楚，就是要穩定、團結、有善意，才不會令支持者失望。

民進黨總統初選方式採全民調，中常會6日通過總統初選時程，3月18日至22日初選領表登記，4月2日總統初選協調截止，4月4日至4月9日舉辦總統初選政見發表會，4月10日至4月12日總統初選民意調查，中執會4月17日公告總統提名人。

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