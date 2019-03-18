人親土親！賴清德參選總統 綠營台南議員17人表態相挺

2019-03-18 23:27

〔記者蔡文居／台南報導〕前行政院長賴清德投入民進黨內總統初選，台南市議會民進黨團幾乎一面倒支持賴清德參選，認為他才能帶動民進黨的士氣，較有機會贏得明年的總統選舉。經本報調查，台南21席民進黨議員中，已有多達17席表態挺賴或較傾向支持賴參選總統，約佔總數的八成。

民進黨團除了擔任黨團總召的林宜瑾及議員王錦德、呂維胤3名新系成員力挺賴參選外，其他非新系的議員基於人親土親及勝選考量，也幾乎一面倒傾向挺賴。包括邱莉莉、蔡筱薇、林志展、林志聰、蔡蘇秋金、郭清華、李宗翰、沈震東、郭鴻儀、李啟維、鄭佳欣等人均明確表態支持賴清德參選總統，多數議員也表達尊重黨內機制。

邱莉莉說，賴清德台灣意識堅定，具道德勇氣明辨是非，頗受民進黨支持者認同，是現階段合適的總統人選。林志聰表示，他支持能勝選的人，賴能帶動士氣，台灣不能輸。李宗翰說，他受賴的提攜、啟蒙，在現今局勢下，他義無反顧支持賴參選。蔡筱薇指良性競爭，可以讓民進黨更加貼近基層。

蔡蘇秋金說，賴做得很好，對地方又有感情。郭鴻儀說，賴有經驗，基層也挺他。林志展說，賴受到市民肯定，較有勝選的機會。郭清華說，賴民間聲望高，民進黨不能輸。沈震東說，賴是好人選，他支賴參選。鄭佳欣說，賴較深入基層，出來選勝選機會也比較大。李啟維說，他尊重黨內民主機制，良性競爭，賴基層支持度較高。

李偉智、陳碧玉及沈家鳳則表達較傾向支持賴。李偉智說，他兩個都支持，但與賴比較有互動，較傾向支持賴。陳碧玉說，與賴較有互動、私交，人親土親，但也尊重機制。沈家鳳表示，賴與小英競爭，一定會左右為難，她尊重現任總統，而賴人親土親，較傾向挺賴，但希望不互相廝殺，不要分裂。

另外，蔡旺詮、陳秋宏、劉米山及陳秋萍等人則表示，兩人競爭，他們難免會左右為難。陳秋宏說，他很意外，之前都沒有風聲，未來誰勝選就支持誰。劉米山說，他還在思考中，尚未決定支持誰。陳秋萍說，對賴參選很訝異，希望黨先協調，以和為貴，因為黨沒有分裂的本錢。她只能尊重黨內機制，不然也很為難。

蔡旺詮說，現在全黨好不容易不分派系打贏南市補選一戰，未來黨內競爭過程，難免會產生摩擦和火花，憂心如果未來無法整合，恐會不好選。現只能等待初選結束，他也希望競爭過程中，不要造成黨內力量分散，否則明年總統選舉就不好選。

林宜瑾、呂維胤、王錦德等人則認為，基層有焦慮感，擔心民進黨總統大選失利，面對中國步步進逼，賴勇敢承擔，可挽救低迷士氣。民進黨是個多元開放的政黨，也有初選制機，相信大家都有智慧，不會有分裂的問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/