曾表態力挺小英選連任 林右昌：尊重提名機制

2019-03-19 10:14

〔記者俞肇福／基隆報導〕前行政院長賴清德昨天投下政壇震撼彈，宣布投入總統黨內初選，日前訪問美國曾公開力挺蔡英文總統競選連任的基隆市長林右昌今天表示，民進黨是個民主政黨，參選是每個黨員的權利，目前既然進入黨內初選機制，就尊重提名機制。

針對訪美期間曾經公開力挺蔡英文參選總統，林右昌說，在國外時，沒有任何人可以猜測到目前這種狀況（賴清德登記角逐總統黨內初選），記者進一步追問民進黨支持者希望蔡英文搭配賴清德競選，林右昌說，他沒辦法回答這個問題，要尊重黨內初選提名機制。

林右昌說，台灣是一個民主國家，民進黨是一個民主政黨，任何人當然都有權利參選，爭取透過黨內民主機制產生候選人，這對民進黨來說是很稀鬆平常的事情。

但是， 過去黨內競爭，常常殺到流血見骨，在初選後傷痕深刻難以撫平，並經常種下敗選之因。尤其現在是民進黨最脆弱的時刻，團結都不一定會贏，如果不團結，一定輸！對此感到憂心！

林右昌說，蔡英文、賴清德兩位都是民進黨最重要的領導人，相信他們的智慧，會做對民進黨、對台灣最正確的事情。

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