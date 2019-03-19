一張圖秒懂彰化債留子孫 這項花兇…

2019-03-19 07:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣財政不好，甚至被台北市長柯文哲預言是下一個破產縣市，負債逐年增加與社會福利支出不斷攀升有關，縣府預估，今年非法定社會福利支出預估14.1億元，其中，7成比例都用在65歲以上長者身上、3成在剛生下嬰兒的媽媽和育有未滿2歲幼兒的父母，為了照顧老的少的，近8年揹負越來越重的財務壓力。

根據縣府財政處統計，縣內非法定社福項目還不少，從老人重陽敬老金、結婚滿60、70、80週年的鑽石婚、白金婚夫婦禮金、老人IC卡免費乘車、65歲以上長者裝置假牙，還有用在嬰兒和媽媽身上的婦女生育補助、育兒津貼等，每年經費支出從101年3.1億元到104年9.99億元、105年14.23億元、106年11.16億元、107年15.08億元，到今年預估14.10億元，金額不斷往上拉高。

財政處進一步分析，近8年來，縣府每年用在給長者的社福福利，所占整體比例都不低，去年就佔6成8，今年一舉突破7成，與邁入高齡化老人人口增加有直接關係。

不少民眾說，彰化最善待長者，老人福利好，是退休族的天堂。也有民眾說，照顧長者本是為人子女的責任，縣府替民眾設想周到扛起孝親責任，看似很理想卻也因舉借做社福，造成債台高築。

更有民眾直言，推動社福應量入為出，照顧過頭了反而難補燒錢的錢坑，畢竟台灣稅收制度跟先進國家不能相比，社福也無法做到先進國家的程度。

對此，縣府指出，非法定社會福利增加確實會造成負擔，金額逐年增加，目前希望經由資源整合，盤點各項現有資源，用最小成本達到最大效益，希望能用比較少的錢做比較多的事情。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/