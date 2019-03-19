賴神宣布參選挑戰小英 名嘴爆：新潮流大老多反對

2019-03-19 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德18日登記參與民進黨2020總統初選，挑戰尋求連任的總統蔡英文。對此，名嘴鍾年晃爆料，賴清德所屬的新潮流派系大老中，有很多人都反對他今年參選，認為要挺蔡英文連任。

鍾年晃18日晚間在三立《鄭．知道了》表示，其實賴清德所屬的新潮流系大老，有很多人都反對他今年參加黨內初選，認為應該支持蔡總統連任，得知賴想參選的消息後也有人出馬勸退，沒想到賴清德最終還是決定登記參加初選。

至於為何賴清德突然宣布參選，鍾年晃指出，這和輔選台南立委補選有很大關係，直言賴清德輔選其實比他自己2014年競選市長連任時，還要更認真、努力，鍾年晃認為這是賴宣布參選的關鍵。

鍾年晃也分析，不論蔡總統是否事先知情，應該也都有做過相關的沙盤推演，但賴清德非常保密，若賴最敬重的同派系、總統府秘書長陳菊也不知情的話，「那真的身邊沒什麼人知道。」

《中央社》報導也指出，有知情人士透露，賴清德登記參選前曾徵詢黨內高層意見，包括新潮流系要角等人，多數希望賴清德不要選2020，因此對賴今日的登記感到錯愕，希望初選維持君子之爭，不讓對手有機可乘。

新系要角對賴參選一事除了尊重，也表達憂心與焦慮。因包括桃園市長鄭文燦等人先前都表態挺總統蔡英文，現在賴清德也投入，讓新系內部挺不挺都相當為難。

報導中也提到賴清德與幾位友人交換意見時，友人認為，如果蔡總統2020沒選上，賴清德可以帶著民進黨浴火重生；如果蔡總統成功連任，賴清德就是2024的「儲君」。但賴清德相當有使命感，且有鋼鐵般意志，認為台灣不能輸，尤其輔選過程中面對基層勸進，決心參選到底。

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