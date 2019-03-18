綠營高市議員連署 要求NCC主委詹婷怡下台

2019-03-18 15:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對選舉期間許多假消息流竄，甚至有新聞台以假新聞來混淆民眾視聽，多位民進黨高雄市議員今天下午召開連署記者會，要求NCC（國家通訊傳播委員會）主委詹婷怡下台，並制定相關法令防止假消息、打擊假新聞。

發起連署的高雄市議員簡煥宗指出，套句行政院長蘇貞昌說的「NCC誰都管它不到，但它也什麼都不管」，像蔡英文總統坐雲豹甲車勘災、陳菊一直被特定媒體扭曲與抹黑、到最近的200萬斤柚子丟到曾文水庫等新聞，凸顯部分媒體顛倒是非，NCC主委眼見部分媒體失能失控，卻毫無作為，因此他發起連署，要求NCC主委下台負責。

前高雄市議長、現任議員康裕成說，對於假新聞，這幾年民眾已經受不了，國家卻不處理。

康裕成強調，根據NCC組織條例 行政院長得以免職NCC主委的原因有3個，第一是生病無法執行職務，第二是違法、廢弛職務或失職行為，第三是收押或起訴。詹婷怡不處罰假新聞，就是廢弛職務與失職了。

市議員林智鴻說，假消息、假新聞是利用台灣的民主，打擊台灣的民主，破壞台灣的言論自由，NCC可以有作為卻不作為。

市議員高閔琳也疾呼，NCC主委應立即下台，針對內部規範進行檢討。她說，憲法保障的新聞自由與言論自由，並非無限上綱，當新聞自由被濫用，而影響社會安定、影響國家民主與安全，甚至侵害公共利益時，就不在憲法應保障範圍內。

高閔琳強調，NCC長期放任假新聞，應作為而不作為，最近才區區開罰15、20萬，但電視台隨便一則10秒廣告，就可淨賺30萬不等，「開罰這麼輕，對於沒做到自我規範的媒體，完全沒有任何作用。」

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