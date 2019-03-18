都更辦公室成立 侯友宜：把都更變成新北的運動

2019-03-18 13:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕「都更三箭」是新北市長侯友宜的重要政見，新北市都市更新推動辦公室今天成立，預計半年內辦理200場說明會，協助民眾了解都更。侯友宜表示，針對危險房屋，政府必須展現公權力、執行力與魄力，把程序正義走完，該做的事情就勇敢往前走，期許都更變成新北的運動。

為加速推動都更，新北市政府今年2月由副市長陳純敬統籌，成立「新北市都市更新推動小組」，作為都更決策、跨局處協調分工及督導的中樞平台，都更推動辦公室則是任務編組的執行單位，預計9月前深入社區舉辦200場都更說明會，了解問題所在，提供諮詢及輔導。

侯友宜指出，新北市30年以上的老屋有67萬餘戶，新北市都會區人口密集、交通發達，過去少數人不同意影響都更推動，成立都更辦公室就是為了改變過去都更時程冗長、「做很久還是行不通」的刻板印象，翻轉城市風貌，此任務編組是「幹活的單位」，要人給人、要錢給錢，務必達成使命。

侯友宜強調，居住正義一定要維護，但是不要忘了居住安全及公共安全，三者取得平衡，市政府是主導都更的單位，必須有公權力負起責任，明知危險的房屋，市府必須展現執行力與魄力，把程序正義走完，該做的事情就勇敢往前走，結合里長全面動員，把都更變成新北市的運動。

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