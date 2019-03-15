金財神大樓花5426萬拉皮 嘉市首件自主都更案例

2019-03-15 18:40

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市民族路的金財神住商聯合大樓，已有27年歷史，該處因有商場、電影院，曾繁榮一時，受921大地震影響，建築物出現磁磚剝落、外牆龜裂而逐漸沒落，經獲內政部營建署補助經費，進行整建維護規劃設計及耐震詳評鑑定，無安全疑慮，大樓管理委員會決議整建拉皮，總工程經費5426萬元，元月18日申報開工，預估工期6個月可完成。

嘉義市都市發展處代理處長陳永軒說明，此次拉皮工程經費龐大，營建署補助工程費1601萬元，占總費用29.5%，管委會自籌3825萬元，經兩次招標，期間廠商跟建築師因設計、施工意見討論許久，工程延宕了1年多，終於動工，也是嘉義市第一件自主都更示範案例。

金財神大樓管委會主委蔡清泉表示，大樓目前無公產權，現有權號約590個，建坪約15800坪，規劃依現在使用功能，地下1樓及地上1到5樓、10樓做為商業使用，其餘是住家，待整頓好後將進行招商。

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