全國首座都更式加工區啟動 「邁瑜」：合作拚經濟

2019-03-11 14:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕在前瞻計畫24億元挹注下，加工區高雄園區今天啟動全國首座都更式加工區 ，將推動大面積廠房更新，預計創造2萬4千餘坪的產業空間；行政院副院長陳其邁、高雄市長韓國瑜均出席動土典禮，兩人都強調中央地方合作拚經濟，韓國瑜則稱許「這種都更的方法很聰明」。

成立於1966年的加工區高雄園區，已有53年歷史，不少廠房已經老舊，近期因中美貿易戰，許多台商調整投資布局，使得區內產業用地大增，在經濟部規畫下，推出「前瞻基礎建設-高雄加工出口區智造新基地」計畫。

加工區管理處長黃文谷指出，將先選擇3棟老舊標準廠房，興建低建蔽、高容積的標準廠房及聯合辦公大樓，創造8萬平方公尺（24200坪）的空間，不僅可紓解產業缺地問題，也可帶動高雄產業的轉型升級。

黃文谷強調，本案是由公部門推動大規模產業園區都更的首例，預計可增加118億元產值、創造3千個就業機會。

經濟部次長曾文生說，8萬平方公尺的產業空間，目前8成已被廠商預租，包括日商及台灣多家高科技廠商，顯示日商加碼、台商力挺投資的氛圍。

陳其邁致詞時強調，吸引產業投資，五缺的問題要解決，中央全力支持高雄市拚經濟，中央與地方攜手合作，加碼投資高雄。

韓國瑜則表示，他這陣子會見企業界，千篇一律的問題就是缺地，他稱許「這種都更的方法很聰明」，未來高雄市會做企業界的好朋友，與中央全力配合。

加工區高雄園區目前是LCD等光學產業重鎮，區內知名的瑞儀光電董事長王本然，今天也語重心長的說，中美貿易戰對台灣是個契機，但台灣因為政黨問題，讓很多事情一拖3、5年，沒辦法做結論，希望政府發揮南部海陸空的3個優勢，讓供應商的成本與效率得到幫助，也能吸引更多外來投資者。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/