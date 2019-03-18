賴神決挑戰小英 龍介仙：恭喜輔選立委過關取得挑戰入門票

2019-03-18 12:17

〔記者王俊忠／台南報導〕對於前行政院長賴清德今天決定勇敢承擔責任、出馬參加民進黨內總統初選登記。曾說「一生只監督賴清德你一人」的國民黨台南市黨部主委、議員謝龍介得知此消息後淡淡地說，祝福清德兄的決定，請賴把台獨務實工作好好做，不要讓台灣2千3百萬同胞陷入危境。

謝龍介表示，他要恭喜賴清德通過此次立委補選的考驗、取得挑戰蔡英文總統大位的入門票，希望他在黨內總統初選好好發揮，民進黨有初選提名機制，誰能在黨內初選勝出，就能代表民進黨角逐總統大位。

謝龍介提醒賴清德說，賴清德曾說過自己是台獨務實工作者，請賴把台獨務實工作做好，但千萬不要讓台灣2千3百萬同胞陷入危境。未來，賴清德就去拚黨內總統初選、做好台獨工作；他自己會先到各縣市了解農漁民產品通路行銷問題。

對於是否再選2020立委？謝龍介強調，立委補選他僅小輸民進黨對手，顯示農漁民基層對國民黨有期待，他會先到各縣市辦農漁民經濟座談會、傾聽農漁民心聲，了解行銷通路問題所在，努力找出好的通路，為農漁民生計做出貢獻才是正道。

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