評台南立委補選 網友：國民黨思維沒變、就是多個韓國瑜

2019-03-18 08:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕鄉民isaluku在ptt發文，強烈質疑國民黨不思深耕地方，思維完全沒變，還是那個國民黨，就是多了個韓國瑜。

isaluku以台南立委補選結果為例，直言請大家放心吧，國民黨在這個地方是沒有藥救的，因為根本就沒有人會繼續留下來深耕！

他表示，某政論節目選後居然還有人說，打成這樣子很不容易，謝龍介是個人才呀，應該把他更上一層樓，提到台北去做什麼黨部發言人、還是什麼什麼之類的......

isaluku形容， 就跟以前一樣空降嘛！然後輸了就滾回台北穿皮鞋當黨部的大官！他認為謝龍介這次其實嚴格來講算是空降了，從市區空降到第二選區，結果他打的成績算是不錯了，不放在這邊深耕、卻要把他提到台北去當官？

isaluku直言國民黨的思維完全都沒有變！還是那個國民黨！就是多了個韓國瑜而已！

他引述政論節目名嘴說法，問謝龍介下次還要繼續選這席嗎？旁邊的人居然立刻就語塞，緩頰說哎呀國民黨還是要派人深耕啦、要靠在地人啦，謝龍介下一次也未必會願意呀.....。

isaluku指出，完全都不努力不想腳踏實地，就想靠政治明星的光環和旋風，這就是現在的國民黨啦，不過從現實的角度來看，誰願意去艱困去送死？

該文引發網友論戰，「樓主講實在話，有深耕至少可以影響5%選票，來回就一成了」、「深耕就只是挑剔對手的屁話而已啦，郭國文也空降阿、怎麼不說」、「KMT真的很少深耕的..DPP還有蕭美琴」、「民退黨高雄深耕,，結果輸了都跑去台北當大官」、「謝龍介深耕台南還不夠久嗎？且都什麼年代了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/