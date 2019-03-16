制裁文旦假新聞？ 謝龍介在麻豆狂輸3355票

2019-03-16 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕本屆台南立委補選國民黨謝龍介得票5萬9194票，以3664票的差距輸給民進黨郭國文的6萬2858票，讓不少謝龍介的支持者大感失望，不過有網友發現，其實謝龍介敗選的關鍵是在「麻豆區」，因為他不僅在這區大輸給郭國文3355票，該區也是兩人票數落差最大的地方，讓該名網友不禁笑說「這證明了麻豆選民用選票制裁了假新聞！」

網友今在PTT上以「謝龍介落選的關鍵是麻豆」為題發文，他表示，根據中選會公布的數據，郭國文在麻豆的得票數是8920票，謝龍介則是5565票，因此光是麻豆地區，郭就大贏謝3355票，但兩人最後的總票數，郭國文也才贏了謝龍介3664票，因此若不是麻豆地區的選民大多力挺郭國文，今天的勝負恐怕還很難說。而事實上，對比郭、謝兩人在台南每區的票數，麻豆區的確是雙方票數相差最大的地區，其次則是玉井區，謝龍介比郭國文多得了1518票。

許多網友看完後紛紛留言「麻豆他怎麼可能選的贏，全台灣三百多個鄉鎮區最綠的地方」、「笑死，喜韓兒被麻豆文旦噎死了」、「怒吃十顆文旦壓壓驚」、「文旦是綠的啊」、「推麻豆人啦」、「再唬爛丟水庫阿」、「農民的反擊」、「竟然還有五千多人要支持他」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/