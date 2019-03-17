立委補選藍僅拿1席 周錫瑋：不見得是壞事

2019-03-17 14:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕立委補選結果出爐，國民黨僅保住彰化1席，選情不如預期。宣布參加國民黨2020總統初選的前台北縣長周錫瑋今天表示，只拿下1席可以激化藍軍的危機感，不見得是壞事。

周錫瑋今天透過臉書表示，現在的選舉反映出「民心思變」，這個變是一種平衡，也是一種觀望，上次選舉國民黨氣勢如虹，民進黨緊張了，這次補選國民黨拿到1席，代表綠軍歸隊，但藍軍還不夠團結，不夠有危機意識。

周錫瑋分析，高雄市長韓國瑜大勝的原因，在於民眾不想高雄繼續讓民進黨執政，好像派個西瓜也會勝選，這是民眾思變。而韓國瑜一開始的勝算不大，激化出藍軍選民的危機感，知道自己的一票很重要，一票都不能少，危機感跟團結，是國民黨最重要的兩件事情。

周錫瑋認為，以鐘擺效應來看，2020總統大選國民黨還是很有機會，這次立委補選只拿一席，可以激化藍軍的危機感，不見得是壞事。

他強調，團結才有力量，團結才能自助、天助、人民助。

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