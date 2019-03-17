拱韓國瑜？ 郝龍斌：2020必須找出最強的人

2019-03-17 13:30

〔記者林良昇／台北報導〕316立委補選結果出爐，國民黨僅奪下1席，國民黨副主席郝龍斌表示，這次補選是指標，2020國民黨沒有一絲輕敵的本錢，「強」可能還不足以勝，必須每個地方都找出「最強」，才有可能面對最艱困的情況。

郝龍斌在臉書上發文表示，謝龍介、鄭世維、洪麗萍都是非常優秀的同志，昨天的結果讓很多人都覺得訝異，但同時也說明了2020並沒有所想的如此樂觀。

郝龍斌說，不可諱言自去年大選後，國民黨內確實有一些樂觀主義存在，讓很多從政同志都有意參選，但此次補選無疑是給國民黨一個警鐘，2020的總統大選仍是一場硬仗。

但郝龍斌認為，這次補選還是要特別給謝龍介「一個讚」，此次選舉以台南第二選區為例，在謝龍介的努力與高雄市長韓國瑜的加持下，選票的成長是非常驚人的。

郝龍斌分析，此次補選，台南第二選區的投票率為44.53%，在補選投票中已經算非常高，顯示選民的熱情完全被韓、謝帶出來了。此次謝龍介的5萬9194票相較於2016年國民黨立委候選人在該選區3萬5千的得票數，票數淨成長了40%，而得票率也從18.57%成長為44.5%。

郝龍斌認為，這次補選是個指標，每一位國民黨的支持者都要了解，2020國民黨沒有一絲輕敵的本錢，「強」可能還不足以勝，必須每個地方都找出「最強」，才有可能面對最艱困的情況。2020要贏，派出所有最強的人選是國民黨重返執政唯一的機會。

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