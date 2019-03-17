立委補選 蘇貞昌：民進黨稍微止血 還未脫離險地

2019-03-17 11:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對這次立委補選結果，行政院長蘇貞昌今南下高雄表示，人民給民進黨執政機會有稍微止血、喘一口氣，但還未脫離險地，民進黨應更謙卑、更努力，不要只想選舉，應想人民給機會時，要更謙卑把執政做好。

行政院長蘇貞昌表示，這次立委補選有四點感想，第一他認為人民給民進黨執政機會有稍微止血、喘一口氣，但還未脫離險地，應該更謙卑。

蘇貞昌指出，第二在去年選舉大敗之後，執政痛加檢討，很多事情積極來做，人民有看到，也給民進黨機會，所以民進黨要更努力，所以他一早來到國境之南的高屏地區，來看很多的重大建設，希望能加快速度。

蘇貞昌說，第三執政黨要特別注意只有團結，台南這次選舉就是因為內部競爭、拉扯，使得台南這次立委補選這麼辛苦，民進黨要記取這次教訓，內部不和、拉扯，是選舉最痛苦的地方。

蘇貞昌說，最後一點是這一年來很多假訊息、假資料充斥，不但造成民眾困惑，甚至造成農民受害，如二百萬噸柚子倒水庫，這麼荒謬的言論，經由特定媒體鋪天蓋地的宣揚、混淆視聽，幸好台灣人民有智慧，政府各部門也在第一時間，提供各種資料用最快方式，做出謠言終結手段有效，讓人民知道謠言止於智者，也讓人看到過去獨立機關NCC，誰也管他不到、他也誰都不管，以致於讓這些假消息擴散，應該要好好檢討、發揮效率，才能讓社會不困惑、紛擾。

媒體詢問蘇貞昌如何看待民進黨二年後總統大選，他說，台灣人民給民進黨機會，民進黨責任在身，就是把事情做好，才是回應人民期待，只有做好執政，才是執政品質保證，如果執政做不好，人民隨時都會給執政者教訓，所以民進黨要更謙卑、更努力，不是只有想選舉，而是想人民給機會時，要更謙卑把執政做好。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/