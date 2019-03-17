立委補選韓流失效？ 陳其邁：人民最後清醒做理性選擇

2019-03-17 11:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台南、新北、彰化及金門4席立委補選結果昨日出爐，民進黨守住三重和台南2席，國民黨僅獲1席，外界解讀「韓流效應」未能奏效。對此，行政院副院長陳其邁今日受訪表示，最重要是候選人本身，及執政黨是否努力做事，造勢用大量集中的不實假訊息，人民到最後還是清醒，做理性選擇。

陳其邁指出，選舉每個人都會從他自己角度去解讀，對政府來講，民進黨談不上所謂勝選，是民眾願意再給民進黨一次機會，對行政部門最重要工作，要更積極解決人民的困難，讓人民過好生活。

陳其邁提及，總統大選很快將在明年1月舉行，許多重大改革要持續推動，前行政院長賴清德講的沒有錯，民進黨要以剩下最後一口氣的心情提醒自己，拚了命也要把事情做好。

陳其邁認為，選舉來來去去，不過在選舉過程出現很多假訊息影響選舉公正性，民眾也對這種訊息大量集中的造神，逐漸有一些不同思考，「我想選舉基本面還是把政績做好，把民眾生活改善，這個才是最重要工作」。

針對外解讀立委補選結果反映韓流失效，陳其邁也談及，「選舉我們都只是幫忙優秀候選人輔選，最重要還是候選人本身，以及執政黨是否努力做事」，在野黨提出批評，選民也會檢視批評內容，在造勢場會要拿出真材實料，否則光選舉造勢，或用大量集中的不實假訊息，人民到最後還是清醒，做理性選擇。

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