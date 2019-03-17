被問訪美行程「彩蛋」 柯P：wait and see

2019-03-17 12:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚啟程訪美，他在台灣時間17日上午10時許抵達紐約甘迺迪機場，駐紐約辦事處長徐儷文是親自接機。柯文哲在機場受訪時談及如何定義此次為期9天訪美之旅時，稱是「學習之旅」，同時也是多元，亞特蘭大是城市外交，波士頓是招商，紐約市學習，「華盛頓就是看著辦」。

至於這趟行程中是否會有「彩蛋」行程，柯文哲沒有正面回應，僅說：「Wait and see」，最後一定會知道結果。

媒體也問柯，怎麼看這趟訪美從前議員童仲彥、獨派成員陳峻涵、《打臉名嘴》版主RJ都跟來了？柯笑說，他也不曉得，不過還好啦，這也是台灣有趣的地方，民主自由多元開放。

談到全美台灣同鄉會揚言抵制柯文哲不招待，不過卻有其他台僑要設宴款待，柯文哲不以為意表示，在一個社會本來就是多元的，絕對支持、絕對反對都是少數，大部分人都是中間，有人支持你，也會有人反對你，常常都是這樣子。

柯文哲說，所以在一個社會當中，最後能做的事情就是設法爭取最大多數人的支持，只能做到這樣子。

媒體追問，若是美方詢問要不要選總統，是否也會說「六月再問我」？柯文哲表示，自己在台灣也是這樣子回答的，所以答案還是一樣，總不能給美國的答案和台灣不一樣，所以一樣還是「六月再問我」，有去登記就有，沒有登記就沒有，緊張什麼，「take it easy」。

柯文哲還說，他在飛機上看資料，發現這趟要拜訪的智庫有五、六個，多的是機會可以溝通。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/