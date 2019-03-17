立委補選守住2席 蔡英文歸功民眾對假訊息有所警覺

2019-03-17 10:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕立委補選結果出爐，民進黨守住新北、台南2席。蔡英文總統今天表示，此次選舉顯現出人民希望看到腳踏實地的做事，對假訊息有所警覺，未來執政團隊會持續努力，讓國家更好。

蔡英文今天上午出席在新北市政府舉行的「2019國際中醫藥臨床學術大會暨中醫藥成果展」，會前受訪時主動提及對立委補選結果的看法。

蔡英文首先恭喜昨天補選當選的新任立委，她說，當選就是責任承擔的開始，「雖然我們都來自不同政黨，但我們為國家努力的目標是一致的」，期許未來一起努力，讓台灣更好。

蔡英文指出，她要感謝行政院長蘇貞昌就任後興利除弊，強化對民眾溝通，民進黨主席卓榮泰運籌帷幄，鼓勵民進黨士氣，前行政院長賴清德賣力四處助選，加上所有公職將士的努力，才能在此次立委選舉中，守住新北跟台南兩個地方。

蔡英文強調，這次選舉顯現出來，人民希望能夠看到腳踏實地的做事，對假訊息有所警覺，未來執政團隊會持續努力，讓國家更好。

此外，蔡英文也感謝民進黨的支持者，在民進黨最困難的時候站出來，給予支持和鼓勵，許多國人同胞在這次選舉中遇假訊息傳播時，都會一起澄清，民眾對假訊息有所警覺，大家協助澄清，這對台灣民主發展是非常好的一件事情，她對此表達謝意。

媒體詢問對2020連任是否有信心？蔡英文回應，她會把這次選舉很多事情拿出來檢討，希望可以作為後續執政的參考，「檢討在這階段是最重要的，今天就不談（2020）選舉的事情。」

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