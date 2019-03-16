潘孟安到8500公里外探望屏東漁民 網友：讓高雄人羨慕

2019-03-16 23:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣長潘孟安遠赴模里西斯考察遠洋漁業並探望屏東漁民，今天（16日）深夜在臉書寫下所見所感，「到這裡聽漁民的心聲、帶著家鄉的消息給他們，討海人的苦，我知道」，半個多小時就湧入逾2千網友按讚，影片觀看次數破萬，有網友留言說「要把做的事發佈出來，不要默默的做事沒有人看到，像我們高雄市長做零分發佈一百分」、也有人說「讓高雄人羨慕」。

潘孟安今天深夜在臉書寫道「我在8500公里外的模里西斯，看咱台灣漁民出海打拚的漁業基地！

模里西斯，東非馬達加斯加旁的小島，很多人可能沒聽過，其實，這裡是台灣在印度洋很重要的遠洋漁業基地，有一群台灣漁民長年在這8500公里外的地方拚生活。

全世界只要有漁業基地的地方，就有屏東籍船長，在這裡看到許多東港、琉球的老朋友，他們說過完年整補完近一個月，差不多要再陸續出港，半年後才能回到陸地的懷抱，屏東漁民為了生活，在世界各地努力奮鬥。

模里西斯的路易士港，每年約有500到600船次的台灣遠洋漁船在這靠岸，屏東漁船就有約120艘，利用這裡進行卸魚、售魚、補給、轉運、漁船維修及替換船員等工作。

走訪當地幾間具規模的水產公司，都和屏東有淵源，對於漁獲規格、衛生要求等按照歐盟規格完全不馬虎，穿薄衣進到零下20幾度的冷凍庫，與外頭有近50度溫差，抖著身子一探魚貨處理的流程。

我也特別拜會模國的漁業聯合服務中心，感謝他們提供單一窗口和我國漁船接洽，漁業署也派駐一位專員協助所有漁業行政事項，台灣漁民才能更安心的出海，發揮台灣漁業的實力，台模兩地緊緊相繫。

搭了快20小時的飛機，到這裡聽漁民的心聲、帶著家鄉的消息給他們，討海人的苦，我知道，討海人的思念，我理解，就像他們說的，為了生活，拚就對了，也讓更多國人知道，有一群台灣人在遙遠的海上奮鬥著…」。

PO文贏得網友一片好評，有人說「人家各個都往美國跑找高官，你卻跑到東非小島看漁民，謝謝你願意幫我們看看在外地為台灣打拼的親人」、「認真接地氣的縣長」、「最帥的縣長」、「屏東有你真好」。影片不到1小時也逾萬人次觀賞。

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