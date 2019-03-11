夜奔三重 鄭文燦合體潘孟安助選余天

2019-03-11 23:25

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員補選倒數五天，民進黨政治明星今天接連至三重固票倉。屏東縣長潘孟安下午陪同余天車隊掃街，今晨才抵台的桃園市長鄭文燦晚間加入，兩人一同出席議員舉辦的相挺余天座談會，三人也合體站上戰車，深入三重大街小巷拜票。

潘孟安因台灣燈會、鄭文燦因訪美行，人氣扶搖直上，都是民進黨內當紅地方首長，鄭文燦說，和潘孟安沒有刻意講好，今天凌晨才返台，馬上處理公務，趁著晚上沒行程，趕緊拜訪余天。

鄭文燦說，2006年間他擔任新聞局長時，民進黨剛執政，余天挺身喊出「挺台灣、挺民主」，大概是台灣演藝界第一人，大家都知道余天是歌壇長青樹，但更不簡單的是他替演藝界說出和唱出的台灣心、台灣情。

鄭文燦說，余天有3個不簡單，首先是余天2008年選立委時，成為民進黨全台僅13席區域立委之一，守護民主聖地；也是台灣演藝界第一個敢講出「挺台灣、挺民主」的藝人；最後則是擔任無給職的新北市黨部主委。

鄭文燦說，立委補選民進黨要保三、搶三席，最重要的就是三重不能落選。

鄭文燦說，他這次訪美不是為選總統，是要讓美國更認識台灣，鄭文燦說，美國兩黨雖然為了內政吵得不可開交，但唯一共識就是挺台，因此，台灣在關鍵時刻更要站穩站好。

潘孟安說，余天在民進黨最艱難的時候站出來參選新北三重立委，更自掏腰包全台助唱、助選，要民眾這次選舉給余天溫暖。

潘孟安更說，屏東透過台灣燈會讓全世界看見台灣，若余天當選，讓余天為三重爭取台灣燈會主辦權。

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