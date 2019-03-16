明天報紙頭條怎麼下？呂秋遠列這10個「超酸標題」

2019-03-16 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕新北三重、台南、彰化、金門今天完成4席立委補選，其中民進黨守住三重、台南2席，國民黨僅攻下彰化1席，金門則為無黨籍的陳玉珍拿下。對此，知名律師呂秋遠在得知結果後，也在臉書上貼心地為「某些報紙」想好明天的新聞標題，如「韓流發威！民進黨票倉大崩盤」、「些微差距！民進黨奧步再現，國民黨風度翩翩」等，引發網友熱烈討論。

呂秋遠今將他想到的10個標題PO在臉書上，其中包含了「韓流創下國民黨台南最高得票率！民進黨潰不成軍」、「勉強守住兩席，民進黨頹勢已現」、「阿扁有權割龍介，韓流無力剋余天」、「些微差距！民進黨奧步再現，國民黨風度翩翩」等等，他表示，「明天某些報紙可能不知道如何下標，基於我這人很好心，所以免費提供他們標題」，如有雷同，那就算了，記者們也不需要跟他道謝。

呂秋遠坦言，「某些媒體造假與偏激的格調，已經讓我覺得NCC應該無行為能力」，希望這次選舉結果，能讓媒體沈淪的腳步緩慢一些，相對的，民進黨如果不能好好把握剩下的時間，把事情做好，以後的媒體就真的會充滿這種標題。

許多網友看完後都紛紛留言「不用明天，今天就有媒體報導」、「希望造神早點停止，我是高雄人我覺得好累」、「完全神預測」、「NCC還活著？」、「律師好幽默」、「您不要這麼專業好不好」、「被律師耽誤的報社記者」。

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