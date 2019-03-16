立委補選綠止跌、藍小輸 范世平：韓國瑜與柯文哲消風

2019-03-16 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕全台4席立委補選結果晚間出爐，民進黨成功守住三重、台南2席，讓不少民進黨支持者為之振奮，認為民進黨已慢慢走出去年九合一敗選的陰霾。對此，台師大政研所教授范世平表示，此次補選結果顯示，「民進黨止跌，國民黨小輸」，民進黨也從「安寧病房轉往加護病房」。

「立委補選結果：韓國瑜與柯文哲消風，民進黨止跌，國民黨小輸。」范世平在臉書表示，余天與郭國文的當選，讓民進黨從去年的全面潰敗，終於站穩腳跟，恢復一點信心，從安寧病房轉往加護病房。

范世平認為，在強烈「韓風」與謝龍介的高知名度下，加上中國農業採購大單，使得毫無特色的郭國文陷入苦戰。但在前閣揆賴清德賣力領軍下全黨力挺，證明民進黨在關鍵時刻總能捐棄成見，團結一致，「這與國民黨的貌合神離形成對比。」

范世平指出，高雄市長韓國瑜強烈輔選，還動員家人，把自己與這次補選綁在一起；鄭世維、謝龍介甚至成為韓的化身，所有文宣離不開包子、發大財，但依然落選，顯示「韓風」開始消風，韓的蜜月期宣告結束，其中「黃光芹事件」影響甚大。

針對台北市長柯文哲選前錄影片支持台南市無黨候選人陳筱諭，范世平分析，陳筱諭徹底被棄保，表示在藍綠激烈對決下第三勢力沒機會，直言柯文哲要小心；加上柯力挺陳，但陳卻只拿1萬多票，顯示「柯風」再次失靈。

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