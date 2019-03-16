出席亞華年會 陳明通向僑界喊話：認清中國惠台政策的欺瞞本質

2019-03-16 14:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕昨晚出席亞華年會的陸委會主委陳明通，在晚宴中向來自12國、近百位的亞洲華人團體領袖喊話，呼籲僑領認清中國惠台政策只是慣用的欺瞞手段，盼各僑領相信臺灣經濟與民主制度；與會的國發會副主委鄭貞茂則說，政府推動多項新經濟移民法與歡迎台商回台投資行動方案，盼僑界給予支持。

亞洲華人團體14至15日在臺灣召開年會，包含外交部、僑委會與經濟部等部會都派員出席，與亞洲各國僑領共商國事。僑委會委員長吳新興在開幕儀式時表示，總統蔡英文提出的新南向政策是雙向的，不僅要促進臺商到東南亞投資，更要招商引資，讓東南亞各國的人才資金物流觀光醫療等諸多領域能夠跨足臺灣，譲台灣和東南亞各國經濟發展能夠互惠互利，共創多贏目標；吳新興並向僑領喊話，盼與會僑領協助政府新南向政策，共同創造區域繁榮。

年會主席團主席新加坡代表鍾仕達則說，這3年來無論是僑務丶經濟、外交上都看到政府的用心，亞洲各國代表必將發揮在僑居國影響力，做中華民國臺灣最有力的後盾。

亞洲華人團體會議自1983年創辦以來，輪流由亞洲各僑團國舉辦，是促進亞洲華人橫向聯繫，擴大亞洲友臺網絡的重要平台。去年3月在泰國曼谷登場，共計有日本、韓國、越南、馬來西亞、新加坡及印尼等10國僑領代表96人與會；今年則在台北舉行，共有汶萊、柬埔寨、印尼、日本、韓國、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國以及越南等12個國家101位代表出席。各國僑領並在僑委會委員長吳新興陪同下與總統蔡英文會面。

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