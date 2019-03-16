箱涵破洞真相曝光！他轟韓國瑜：為了抹黑陳菊製造社會恐慌

2019-03-16 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在廣播節目中爆料，指高雄地下箱涵檢查出1萬多個洞，不過市議員林于凱跟著水利局到下水道勘查後，發現是1萬多處的些微破損；對此，粉專「打馬悍將粉絲團」痛斥，「韓國瑜為了抹黑陳菊，不惜用聳動、誇張的言詞，去製造社會恐慌」。

韓國瑜日前在廣播節目中指出，高雄地下箱涵檢查出1萬多個洞，一旦汛期到來，後果不堪設想，不過高市水利局後來說明，高市雨水下水道共有600多公里，去年2月起進行總體檢，目前已檢視425公里，需修補及持續追蹤共計1萬521處，其中較嚴重236處的鋼筋裸露、牆面龜裂，但未達破洞情況。

對此，市議員林于凱跟著水利局到下水道勘查，發現這236處明顯破損與1萬多處的些微破損，都在去年11月前調查完成，也編列了7000多萬預算，預計在今年底完成修復；林于凱強調，如果前市府沒有爭取經費做普查，沒有編列預算做維修，韓國瑜市長要拿這件事做文章，他絕對贊成。但事實並不是這樣。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」轉貼了相關新聞，不滿痛斥，「韓國瑜為了抹黑陳菊，不惜用聳動、誇張的言詞，去製造社會恐慌」。

對此，網友也紛紛留言表示「連去勘查都沒有去，就只會抹黑造謠！」「建議他去箱涵睡一晚」、「負面都要陳菊承擔」、「騙人跟危言聳聽最會」、「這種邏輯 每戶房子都破洞」、「經由韓導再加上愚民加工之後，些微破損就會變成天坑了」。

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