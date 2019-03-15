台南柚農道歉了 ！稱「200萬斤」文旦丟溪是「形容詞」

2019-03-15 19:35

〔記者楊金城／台南報導〕掀起「200萬噸文旦丟曾文水庫」、「200萬台斤文旦丟入曾文溪」假新聞風波的「陳大哥」陳姓柚農今天說，他不小心講錯話，願意向全國民眾道歉，「說對不起」！

陳姓柚農家住下營區，他在麻豆區和下營區都有柚園，去年823水災，他在下營的柚園受災損，也有領到政府補助金。他講錯話引起軒然大波，連不少庄民也說他講話太超過。

陳姓柚農說，「很多文旦丟到曾文溪畔，他不小心講丟到曾文水庫，這是我的錯誤，願意向全國民眾說對不起」，而「200萬台斤文旦丟曾文溪」的「200萬斤」也是形容詞，形容丟棄的文旦數量很多。

陳姓柚農說，他看到在「曾文溪畔」丟棄的文旦很多，是事實，讓他很感慨，心在淌血，表達出棄置文旦目的希望政府正視這個問題，好好照顧農民。

昨天本報記者獨家採訪陳姓柚農時，他情緒十分激動，坦承口誤講錯200萬噸文旦丟曾文水庫、200萬台斤文旦丟曾文溪，還牽拖總統蔡英文也講錯台灣邦交國數目。

陳姓柚農也不認為經此風波，今年文旦價格會跌，文旦品質才是價格的關鍵，他的文旦1台斤賣100元，品質好，不擔心銷路。

陳姓柚農夫婦說，兩人無政黨立場，誰能幫助農民就支持誰，近些日來遭到媒體和網友斷章取義，造成很大困擾，現在該澄清的已澄清，希望整起事件到此落幕。

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