中市府約雇聘人員去留 議員批：首長個人好惡

2019-03-15 20:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府約雇聘及臨時人員從1年1聘改為簽約到今年3月底，市議員施志昌今（15）日在議會指出，這些人的去留，全憑首長個人好惡，質疑標準不一，恐是變相清算前朝；這些人員也表示，心情忐忑不安。市府回應，考評核實，擇優汰劣，並無不公。

施志昌說，市府的約聘、約僱、約用、業務助理、行政助理超過5000人，其中適用勞基法的超過3000人，去年市長盧秀燕選前曾承諾對公務員不秋後算賬，現在卻將市府臨時人員，從1年1聘改為簽約到今年3月31日。

他接獲建設局員工陳情指出，該局新工處與養工處以工程管理費減少為由縮編人事，多位遭不續聘，但標準是什麼？完全是由局長主觀判斷誰「該」或「不該」留下，不免讓人質疑為秋後算帳，變相清算前朝。

施志昌表示，臨時人員去留標準不一，讓人難以信服，要求市府給出明確且適當的續聘標準，也希望市府能於3月31日前公布各局處所有不續聘名單，並給予這些不續聘的人員協助。

市議員鄭功進也說，李姓員工向他陳情指出，去年底傳出大量裁員的訊息後，一直無法好好安心工作，辦公室的同仁，無不利用各種管道，尋求續聘的機會，許多同事甚至特別告假，請託有力人士保住飯碗，更有不少服務多年的人員，早已另謀高就；張姓員工也說，市府今年初僅簽一紙3個月的合約，感覺自己的專業完全不被尊重，好像隨時都會被新市府團隊拋棄，這種的傲慢的續約態度，就是對受雇者的羞辱。

市府建設局說明，今年的預算規模是近幾年來最低點，內部考評機制公平客觀辦理，非局長個人主觀判斷決定續聘與否，絕無秋後算帳，未來也會滾動檢討經費與人力情形，以利業務推動順利。

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