批藍營選將消費韓冰 王世堅：如現代花木蘭代父出征

2019-03-15 16:26

〔記者黃建豪／台北報導〕立委補選將於16日登場，國民黨三重區立委補選候選人鄭世維日前找來高雄市長韓國瑜女兒韓冰陪同在新北市三合市場拜票，以韓冰人氣吸引民眾圍觀。民進黨台北市議員王世堅昨形容「大家會想去欣賞仙女」後，今也譴責各國民黨候選人只是在消費韓冰，因為韓冰還只是孩子，卻像現代版的花木蘭般代父出征。

對於韓冰於市場掃街擁有高人氣。王世堅昨稱，「地獄的總部也會有一個樓層有宣傳部，宣傳部就打造成天堂一樣，裡面有很多仙女，韓冰就幫國民黨的地獄打造成天堂一樣，大家會想去欣賞仙女。」

王世堅今天解釋說，國民黨也好、地獄也好，都會有各自的宣傳部門，將宣傳部門布置的場景有如仙境一般，仙境裡面當然有仙女，但大家不要上當，不要被那種宣傳騙了。至於仙女就是指韓冰？王世堅靦腆坦言，「對啦，在我眼中自己女兒是仙女，而韓冰跟我女兒很像，爸爸的眼中，女兒就是仙女。」

王世堅也批評，國民黨一個百年大黨，他很看不下去，那幾位要參選的人一而再、再而三消費韓冰與韓國瑜夫人李佳芬，韓冰只是一個純真的學生、還是個孩子，因為韓國瑜受大家爭相邀約，排不出時間，韓冰是為了敬孝道才出來代打，就像中國以前的花木蘭，韓冰就像現代版的花木蘭代父出征。

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