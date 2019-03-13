韓冰偕蔣萬安助選 粉絲湧向三重夜市

2019-03-13 21:52

首次上稿 21:14

更新時間 21:52

〔記者陳心瑜／新北報導〕立委補選倒數3天，高雄市長韓國瑜的女兒韓冰和立委蔣萬安，今天晚上7時至三重三和夜市陪同新北市第三選區（三重）立委補選候選人鄭世維站台，兩人到場前半小時，就有將近500名支持者守在夜市入口，險阻礙交通。韓冰座車7時抵達時夜市入口，全場近乎暴動湧向韓冰座車，韓冰和蔣萬安就擠了快15分鐘，都還停留在夜市入口。

韓冰和蔣萬安簡短受訪後，在大批民眾簇擁下走進三和夜市，伴隨著民眾的尖叫聲「韓冰看這裡」、「不要再擠了」，韓冰多次踉蹌，蔣萬安即時拉她一把，許多攤車差點翻覆。

拜票路徑走不到一半，韓冰被迫繞小巷、從車道躲入三重派出所，派出所外依然有大批民眾守候，經鄭世維辦公室不斷安撫現場民眾，韓冰和蔣萬安才一同走出派出所再次受訪，結束短短一小時的混亂行程。

雖然場面混亂，韓冰不減笑容，表示民眾都很熱情，「希望用這種熱情把鄭委員送進立法院」。

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