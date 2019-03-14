女兒牌對決 余天千金、韓冰助選

2019-03-14

〔記者陳心瑜、周湘芸／新北報導〕新北市第三選區立委補選倒數，民進黨與國民黨昨天都打出「女兒牌」。民進黨候選人余天找來大女兒余筱萍、二女兒余苑綺一起拜票；國民黨候選人鄭世維則請來高雄市長韓國瑜的女兒韓冰陪同掃街。

余天一早出動女兒余筱萍、余苑綺一起拜票，余筱萍笑說，她和妹妹是代父出征的「花木蘭」，特色是比較三八、搞笑。

余家姊妹自比花木蘭 代父出征

余天下午則由前行政院長賴清德陪同行車隊掃街。賴清德說，民進黨在九合一選舉遭逢挫敗，執政的縣市從十三席減為六席，但是民進黨一定會堅定地再站起來，不會放棄對台灣的責任，民進黨即便是剩下最後一口氣，也一定要團結，為台灣爭一口氣，希望民眾支持。

賴清德說，早上已經有兩位花木蘭出現，他則是從台南北上的義勇軍。花木蘭武藝高強代父從軍，打贏選戰，請父老鄉親支持花木蘭、支持余天，讓花木蘭的美談重現三重。

余天則表示，明天十五日晚上，會封街舉行選前之夜，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及前行政院長游錫堃等大咖都會來站台助講。

韓冰引發民眾騷動 躲進派出所

國民黨鄭世維昨白天由前新北市長朱立倫幫忙輔選，晚上則請到韓冰與立委蔣萬安陪同到三和夜市拜票。韓冰抵達夜市前半小時，就有近五百名支持者守在夜市入口，韓冰抵達後，擠了快十五分鐘都還走不進夜市，人氣驚人。

韓冰、蔣萬安和鄭世維最後在大批民眾簇擁下，擠進三和夜市，伴隨著民眾的尖叫聲「韓冰看這裡」、「不要再擠了」。旺盛的人氣引發騷動，韓冰多次被擠到踉蹌，蔣萬安還及時拉她一把，許多攤車差點翻覆。

雖然場面混亂，韓冰不減笑容，表示民眾都很熱情，「希望用這種熱情把鄭委員送進立法院。」

拜票路徑走不到一半，韓冰被迫繞小巷、躲入三重派出所，派出所外依然有大批民眾守候，經鄭世維辦公室協調，韓冰和蔣萬安才一同走出派出所再次受訪，她也向做生意的攤商致歉，盼把人帶進來，讓攤商做生意，結束短短一小時混亂行程。

韓國瑜是否於選前之夜登場，鄭世維表示，韓國瑜有說過，若行程許可他會來，若韓不能北上，太太李佳芬也會代替來為選情加溫。

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