大義滅親！藍委公布黨公職酒駕名單 泰半自家人

2019-03-15 14:32

〔記者陳昀／台北報導〕大義滅親！國民黨立委沈智慧致力推動酒駕零容忍、酒駕判死等，今天她連同台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜再度召開記者會，提出針對政黨公職人員的「酒駕五法案」，並公布歷年黨公職酒駕紀錄表，名單22人中有13人是國民黨籍；此外，林美娜表示，全國公民團體將針對2020大選發起「不提名運動」，拒絕政黨提名有酒駕前科者。

沈智慧指出，推動酒駕零容忍，公務人員必須身為表率，因此她請助理連夜查資料、討論法案，找出5項11條必須修法，她主張，酒駕、毒駕前科者不得擔任政務官，酒駕者必須立刻撤職，地方政府秘書長、一級首長及公務員酒駕均不得陞遷並得接受懲戒等，以及各政黨不應提名酒駕前科者為候選人。

沈智慧也根據「酒駕防制社會關懷協會」搜集資料製成「黨公職人員酒駕記錄表」並展示，其中包含藍綠兩黨的黨公職及民代助理等，她說，這些政務官、機要，應立即拔除，才能回應民意的善意。

林美娜指出，公民團體將聯合發起「不提名運動」，2020總統立委選舉，舉凡有酒駕、性侵、兒虐、賄選等我國社會零容忍的前科，強烈要求各政黨不予提名，並結合開放資料平台，詳實揭露候選人刑事紀錄。

林美娜說，公民團體聯合推動今年為「醫療、警察、消防界 零酒駕目標元年」，結果一、二月間就有警消人員破功，呼籲警政署長、消防署長嚴格督促，她質疑：「如果這些人會酒駕，隨時傷害甚至殺害別人，怎麼執行救人任務？」

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